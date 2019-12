Ο πρώην ΝΒΑερ, ο οποίος αναδείχτηκε MVP Δεκεμβρίου στην EuroLeague ευχήθηκε για ένα έτος γεμάτο επιτυχίες σε προσωπικό κι επαγγελματικό επίπεδο ενώ σε ό,τι αφορά την Μπαρτσελόνα, έκανε λόγο για πολλές χαρές.

Την ίδια στιγμή, οι συμπαίκτες του τον... φόρτωναν με μπάλες στα χέρια.

Feliz 2020, culés!

Bona entrada d’any, culers!

Happy new year’s eve and happy beggining of the year Barça Fans!

#ForçaBarça pic.twitter.com/FnzQaJOk8G

— Barça Basket (@FCBbasket) December 31, 2019