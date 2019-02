Με... Καλ Ντρόγκο στο Copa del Rey η Μπασκόνια (vid)

Το final 8 του ισπανικού κυπέλλου θα διεξαχθεί φέτος στο WiZink Center της Μαδρίτης και η Μπασκόνια θα αντιμετωπίσει την Μπανταλόνα στον προημιτελικό της Παρασκευής (15/2).

Στο μεταξύ η ομάδα του Βέλιμιρ Περάσοβιτς παρουσίασε ένα απίθανο video όπου ο Βενσάν Πουαριέ... μεταμορφώνεται στον Καλ Ντρόγκο του Game of Thrones.

Saca el guerrero que llevas dentro... La batalla por el trono está a punto de comenzar .

THIS IS THE NORTH pic.twitter.com/JQek6Bn6nt

— Saski Baskonia (@Baskonia) 11 Φεβρουαρίου 2019