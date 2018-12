Καμπάτσο για Super Clásico: «Δεν είμαι ούτε Μπόκα, ούτε Ρίβερ»! (vid)

Η Ρεάλ επικράτησε της Γκραν Κανάρια και ο Αργεντινός γκαρντ της «Βασίλισσας», Φακούντο Καμπάτσο κλήθηκε να σχολιάσει τον τελικό του Super Clásico που θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη:

«Το ίδιο μου κάνει, όποιος κι αν κερδίσει. Δεν είμαι ούτε Ρίβερ, ούτε Μπόκα. Αυτό που θέλω είναι να δούμε ωραίο θέαμα, δίχως επεισόδια».

El argentino @facucampazzo habla sobre la #CopaLibertadores y el #SuperClásico.

"Me da igual quien gane, no soy de @CARPoficial ni de @BocaJrsOficial. Lo que prefiero es que sea un lindo espectáculo, que no se arme ningún tipo de incidente".#LigaEndesa

