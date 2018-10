Προανήγγειλε Τζεντίλε η Εστουδιάντες! (vid)

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού δεν κατάφερε να βρει το επιθυμητό συμβόλαιο στο ΝΒΑ, αφού τα «χάλασε» με τους Ρόκετς στις λεπτομέρειες.

Ο 25χρονος γκαρντ/φόργουορντ, που ταλαιπωρήθηκε κι από τραυματισμό, θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ισπανία, αφού θα φορέσει την φανέλα της Εστουδιάντες.

Η «Gazzetta dello Sport» είχε δημοσιεύσει πρώτα τα νέα, ενώ η επιβεβαίωση ήρθε στο ματς με την Μπασκόνια, που η μασκότ των «φοιτητών» κρατούσε ένα χαρτί που έλεγε «Έρχεται ο Τζεντίλε».

Στον πρώτο μήνα του συμβολαίου του, ο Ιταλός παίκτης μπορεί να αποχωρήσει από την ισπανική ομάδα, αν βρει σύλλογο στην Euroleague.

Alessandro Gentile expected to join Estudiantes in Spanish ACB, according to La Gazzetta dello Sport. The deal will run through June 2019 with Euroleague escape in the first month of the contract

— Emiliano Carchia (@Carchia) 28 Οκτωβρίου 2018