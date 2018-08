«Yπόκλιση» συμπαικτών κι αντιπάλων στον θρύλο Ναβάρο! (pics)

O κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Euroleague έριξε τους τίτλους τέλους στην λαμπρή καριέρα του, η οποία ήταν γεμάτη επιτυχίες. Η είδηση αυτή προκάλεσε χαμό στα social media και ορισμένοι συμπαίκτες του του... υποκλίθηκαν με τις αναρτήσεις τους. Το δικό τους αντίο στον θρύλο του ευρωπαϊκού μπάσκετ είπαν και αντίπαλες ομάδες όπως η Φενέρ, η Μάλαγα και η Ζαλγκίρις.

«Μίλησα σήμερα με τον φυσιοθεραπευτή μου και μου είπε πως κόλλησε με το μπάσκετ για τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο. Αυτό το σουτ είναι σαν περίληψη όσων μας έδωσες. Μαγεία, ταλέντο. Θέαμα. Σε ευχαριστώ που έκανες τόσους πολλούς από εμάς να κολλήσουμε με αυτό» έγραψε ο Ρίκι Ρούμπιο. Από την πλευρά του ο Ρούντι Φερνάντεθ έγραψε: «Δύσκολο να πεις αντίο σε έναν παίκτη που έχει δώσει τα πάντα στα γήπεδα, για το σύλλογο του και την εθνική ομάδα. Πάντα υπήρξες και θα αποτελείς πηγή έμπνευσης για κάθε παίκτη, όπως ήσουν και για μένα». Δείτε μερικά χαρακτηριστικά tweets για τον La Bomba Hablando hoy con mi fisioterapeuta me comenta: “yo me enganche al baloncesto por JuanCarlosNavarro”. Y como él,muchos.Este tiro resume lo mucho que diste.Magia.Talento.Puro espectáculo.Exhibición tras exhibición. Muchas gracias por hacer que tantos nos engancharamos a esto. pic.twitter.com/wIZiy8l26Y — Ricky Rubio (@rickyrubio9) 17 Αυγούστου 2018

