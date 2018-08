Στόχος της Μπαρτσελόνα ο Μπλάζιτς (pic & vid)

Ο πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική Σλοβενίας αγωνίστηκε πέρσι στην Ανδόρα ως συμπαίκτης του Βλάντο Γιάνκοβιτς κι έχει... προϋπηρεσία στην EuroLeague με τις Ολίμπια Λιουμπλιάνα (2011-13), Ερυθρό Αστέρα (2013-15) και Μπασκόνια (2015-17).

Όπως αναφέρει το Sportando, ο Σλοβένος γκαρντ έχει δεχτεί πρόταση από την Τενερίφη όμως η περίπτωσή του εξετάζεται σοβαρά από την Μπαρτσελόνα που κινείται δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι με στόχο τη ρελάνς στην Ισπανία και την EuroLeague.

