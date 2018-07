«Καρφιά» Σίνγκλετον για Παναθηναϊκό (pics)

Συγκεκριμένα σε ερώτηση που του έγινε εάν και εφόσον είχε πρόταση 1,6εκ. δολαρίων από τον Παναθηναϊκό και 2 εκ. δολαρίων από την Μπαρτσελόνα, ποια ομάδα θα επέλεγε, είπε:

«Την Μπαρτσελόνα, αλλά όχι για οικονομικούς λόγους...»

Yea but not for money reasons https://t.co/3RXsnV0mRQ — Sing (@C_SING31) 25 Ιουλίου 2018

Επίσης ρωτήθηκε για ποιον λόγο επέλεξε την Μπαρτσελόνα εκτός από τα χρήματα, είπε:

«Για να επιστρέψω στις νίκες» εννοώντας εμμέσως πλην σαφώς το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν πήρε το εισιτήριο για το Final 4 τα δύο τελευταία χρόνια που ήταν στο ρόστερ της ομάδας.

Time to get back to winning https://t.co/t2ggpPcC6m — Sing (@C_SING31) 25 Ιουλίου 2018

«Υπήρχαν πιθανότητες να μείνεις στον Παναθηναϊκό;» ήταν ένα ακόμα ερώτημα με τον Σίνγκλετον να απαντάει:

«Ρωτήστε τον Παναθηναϊκό...» πετώντας το μπαλάκι στους «πράσινους».

Όσο σε ερώτηση να σχολιάσει τις κινήσεις των Λάνγκφορντ και Παπαπέτρου;

«Υπήρχαν πολλοί free agents και έπρεπε κάπως να αντικατασταθούν» ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα.

Lots of free agents from previous year got to replace them somehow https://t.co/0bbvqnLkfo — Sing (@C_SING31) 25 Ιουλίου 2018

Επιπλέον αποθέωσε τον τον Λεκαβίτσιους τον οποίο χαρακτήρισε μαχητή, έκανε ειδική αναφορά στον Μήτογλου, ενώ αποθέωσε επίσης και τους Καλάθη, Γκιστ, και Μάικ Τζέιμς.

Όσο για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού και το ΟΑΚΑ; «Αγάπη...»

Δείτε μερικές ακόμα από τις απαντήσεις του...

I believe in him! Great future if he keeps putting in the work https://t.co/gzqXCDecrS — Sing (@C_SING31) 25 Ιουλίου 2018