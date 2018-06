Ομάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει. Τουλάχιστον αυτό συμβαίνει όπου είναι εφικτό.

Η Ρεάλ Μαδρίτης διατήρησε στο ρόστερ της τον Αμερικανό φόργουορντ ο οποίος συνέβαλλε τα μέγιστα στη φετινή κατάσταση της Euroleague και του ισπανικού πρωταθλήματος.

Η χαρά του Τρέι Τόμπκινς ήταν τέτοια που ανακοίνωσε την εξέλιξη αυτή στον λογαριασμό του στο twitter.

I am happy to announce that I will be returning to Real Madrid!! #HalaMadrid! Let's Goooooooo!

— Trey Thompkins (@TreyThompkins) 23 Ιουνίου 2018