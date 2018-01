«Ήλπιζα να μην είχαμε υπογράψει τα αδέρφια Μπολ!» (pic)

0% Γκανιότα* & Αποκλειστικά Ειδικά Στοιχήματα στη Novibet * Αφορά την επιλογή «Νικητής Αγώνα» σε επιλεγμένα παιχνίδια πριν την έναρξη''.

Μιλώντας στην Lietuvos Rytas TV, ο Βιρτζίνιους Σέσκους στάθηκε στην παραμονή του deal με τους ΛιΆντζελο και ΛαΜέλο Μπολ, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Με πήρε τηλέφωνο ο GM στις 12.30 το βράδυ και με ρώτησε αν είχα πρόβλημα να παίρναμε τα αδέρφια Μπολ. Του είπα να κάνει ότι θέλει και έπεσα για ύπνο. Όμως μόλις ξύπνησα στις επτά το πρωί, κοίταξα το τηλέφωνό μου και αναρωτιόμουν. Ελπίζω να μην τους υπογράψαμε...»

Για τον Λαβάρ Μπολ είπε ότι «στην αρχή φοβήθηκα ότι δεν θα υπήρχε καν σχέση μεταξύ μας. Αν μπορεί να ασκεί κριτική στον Λιουκ Ουόλτον, νόμιζα ότι θα κριτικάρει και εμένα. Όμως τα πάμε πολύ καλά. Είναι πάντα φιλικός μαζί μου, έχουμε μια πολύ καλή σχέση».

Δείτε τα χαρακτηριστικά posts του Λιθουανού δημοσιογράφου, Ντονάτας Ουρμπόνας.

Coach Seskus on LaMelo and LiAngelo deal story (Lietuvos rytas TV): "GM called me at 00:30 & asked if I'm okay if Prienai sign Balls. I told to do what you want and went to sleep. But as soon as I wake up at 7:00, I checked the phone and wondered: I hope they didn't sign them'

Seskus on his relationship with LaVar Ball: 'At first I was afraid there won't be any relationship at all. If he can criticize Luke Walton, I thought he'll criticize me too. But we get along very well. We both feel some special connection. He's always friendly & sincere with me'

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 12 Ιανουαρίου 2018