Συνεργασία... αθλητικού επιπέδου!

Αναλυτικά:

«Ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας και εκ των ιδρυτών και βασικών μετόχων του Athens Sports Hall, Αχιλλέας Δεμέναγας, ο προπονητής και βασικό στέλεχος του Athens Sports Hall, Βαγγέλης Ζιάγκος και ο εμπορικός διευθυντής του Hall of Brands, Κώστας Πολυμερόπουλος παρουσίασαν το πλαίσιο της συνεργασίας των δυο οργανισμών που περιλαμβάνει πολλές πρωτοποριακές δράσεις εντός και εκτός παιδιάς.

Στην Συνέντευξη Τύπου παρευρέθησαν σημαντικές προσωπικότητες του μπάσκετ, του αθλητισμού και του επιχειρείν, μεταξύ των οποίων ο παλαίμαχος διεθνής μπασκετμπολίστας, Δήμος Ντικούδης, o προπονητής της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού, Γιώργος Παντελάκης κ.α

Με την ευκαιρία της επίσημης παρουσίασης της συνεργασίας το Αthens Sports Hall και το Hall of Brands ανακοίνωσαν την υποστήριξη τους προς την πρωταθλήτρια των 400 μέτρων μετ’ εμποδίων και βιολόγο Ελπίδα Τόκα, η οποία τον Αύγουστο του 2017 υπήρξε θύμα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε τη Βορειοανατολική Αττική και θα συμμετάσχει στους Μεσογειακούς Αγώνες, που θα διεξαχθούν στην Ταραγόνα της Ισπανίας, από μεθαύριο, έως την 1η Ιουλίου.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία των ομιλιών στη σημερινή Συνέντευξη Τύπου:

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΕΜΕΝΑΓΑΣ

«Πρώτα απ’ όλα θέλω να εκφράσω τη θλίψη και τα συλλυπητήρια όλων μας για την τεράστια απώλεια του Κώστα Πολίτη με τον οποίο είχα την τιμή να συνεργασθώ ως παίκτης στις εθνικές ομάδες, είμαι φίλος με τον γιο του, Στάμο και προπονώ τον εγγονό του Θόδωρο, στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού.

Το Athens Sport Hall δημιουργήθηκε το 2015 από τον Βαγγέλη Ζιάγκο, τον Γιώργο Παντελάκη και εμένα στον χώρο, όπου βρισκόταν ο κινηματογράφος «Αρμονία» στον Κολωνό με τη φιλοδοξία να αποτελέσει ένα σύγχρονο σπίτι των αθλητών του μπάσκετ σε όλα τα επίπεδα. Σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη συνεργασία μας με το Hall of Brands και να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες στη διοργάνωση εκδηλώσεων και σε όλη τη γκάμα των κοινών δράσεων μας».

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΙΑΓΚΟΣ

«Πρώτα απ’ όλα είναι πολύ σημαντικό από σημειολογικής πλευράς το γεγονός ότι βρισκόμαστε κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στο ανήσυχο και δημιουργικό πνεύμα που μας διακατέχει. Όλοι όσοι συμπράττουμε στο Athens Sports Hall είμαστε παθιασμένοι και μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα, με στόχο να συμβάλουμε στη σωματική, πνευματική και ψυχολογική υγεία των αθλουμένων. Νιώθω πολύ χαρούμενος και υπερήφανος που συμμετέχω σε αυτή τη φιλόδοξη προσπάθεια».

ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

«Το Ηall of Brands αποτελεί την εξελιγμένη συνέχεια της οικογενειακής επιχείρησης την οποία δημιούργησε το 1973 στα Γιάννενα ο αρχηγός της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΣ Γιώργος Σιόντης, ενώ τη σκυτάλη έχει πλέον λάβει ο γιος του, Νίκος Σιόντης. Χάρη στη δυναμική και στο μεράκι η εταιρεία αναπτύχθηκε ραγδαία και εκτός από την ένδυση, την υπόδηση και την παροχή αθλητικού εξοπλισμού δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στις δράσεις κοινωνικής ευθύνης και παραγωγικής διαδικασίας. Στις κοινές δράσεις μας, το Athens Sports Hall βάζει την τεχνογνωσία και εμείς τον εξοπλισμό, με πρώτο σταθμό της συνεργασίας μας τη διοργάνωση του τουρνουά 3 on 3 στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας στα Γιάννενα από τις 2 έως τις 7 Ιουλίου. Παράλληλα έχουμε στα σκαριά δυο μεγάλα τουρνουά 3 on 3, που θα διεξαχθούν στην Αθήνα το προσεχές φθινόπωρο.

ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΚΑ

«Στη ζωή μου έχω ως μότο τη ρήση «ό,τι δε σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό» και πορεύομαι αναλόγως. Ευχαριστώ πολύ το Athens Sports Hall και το Hall of Brands για την ηθική και υλική υποστήριξη που μου προσφέρουν και θα προσπαθήσω με κάθε δυνατό τρόπο να δικαιώσω την εμπιστοσύνη τους. Είναι σπουδαίο να αγωνίζεσαι, γνωρίζοντας ότι κάποιοι άνθρωποι σε σκέπτονται, σου παρέχουν εφόδια και σε υποστηρίζουν με κάθε τρόπο

Athens Sports Hall

To Athens Sports Hall λειτουργεί από το 2015, ως ένας σύγχρονος κλειστός αθλητικός πολυχώρος, στον οποίο μια πολυμελής ομάδα επαγγελματιών του μπάσκετ παρέχει εξειδικευμένα προγράμματα και υπηρεσίες που απευθύνονται:

σε αθλητές όλων των ηλικιών και αγωνιστικών επιπέδων, οι οποίοι επιδιώκουν την ατομική βελτίωση και τη μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσής τους.

σε μη αθλητές που επιθυμούν μία εκγύμναση υψηλού επιπέδου.

σε αθλητικά σωματεία, συλλόγους και οργανισμούς, που αναζητούν έναν ολοκληρωμένο χώρο για την προπόνηση ή τον αγώνα τους.

Hall of Brands

Το Hall of Brands, με εμπειρία 45 ετών στον χώρο του επιχειρείν, κατατάσσεται πανελλαδικά μέσα στις τρεις μεγαλύτερες αλυσίδες καταστημάτων αθλητικών και casual ειδών ένδυσης, υπόδησης και εξοπλισμού, με φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα που καλύπτουν και τον πιο απαιτητικό πελάτη.

Όλα τα επώνυμα brands, exclusivities, limited editions, αλλά και εξειδικευμένα προϊόντα για κάθε είδους άθλημα με όλες τις νέες τάσεις και τεχνολογίες βρίσκονται εδώ.

Αντιμετωπίζοντας συνεχώς και με επιτυχία τις προκλήσεις της νέας εποχής και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το Hall of Brands σύντομα εγκαινιάζει το νέο του κατάστημα, 1.400 m2 στην Αθήνα.

Tο Hall of Brands παρακολουθώντας πάντα τις νέες τάσεις, μεγαλώνει, προσθέτοντας στο δίκτυο του το 2016, τα καταστήματα SaintSoles με Premium Sneakers & Outfits όλων των επώνυμων Fashion Brands.

Τελευταία καινοτομία της εταιρίας αποτελεί το Hall Of Brands XPrience, το οποίο προέκυψε μέσα από την ανάγκη της οικογένειας του Hall of Brands να ανεβάσει ακόμη περισσότερο το επίπεδο της ενεργής ενασχόλησής της με τον αθλητισμό, διοργανώνοντας πιστοποιημένα από τη FIBA 3x3 Basketball Tournaments και μεταφέροντας ουσιαστικά το μπάσκετ στις γειτονιές στις οποίες γεννήθηκε και αναπτύχθηκε.

Σκοπός της συνεργασίας

Οι δύο εταιρίες συνεργάζονται με κύριο σκοπό τη διοργάνωση πολύπλευρων και δυναμικών αθλητικών εκδηλώσεων, υψηλής ποιότητας σε πανελλήνια κλίμακα, οι οποίες απευθύνονται σε όλα τα αγωνιστικά επίπεδα.

Πληροφορίες:

Για το Athens Sports Hall:

athenssportshall.com

info@athenssportshall.com

210 5140 740

Για το Hall of Brands

hallofbrands.gr

kostaspolymeropoulos@siontisnsa.gr

2651002800»