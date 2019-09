Πάρκερ: Τα... είπε με Γκασόλ - Ερνανγκόμεθ πριν τον τελικό (pics)

Έχει κοντραριστεί σε πολλές περιπτώσεις με τους Ισπανούς, αλλά τους σέβεται και τον σέβονται.

Ο τεράστιος Τόνι Πάρκερ πανηγύρισε το χάλκινο μετάλλιο της Γαλλίας, όντας δίπλα στους παλιούς του συμπαίκτες στην Κίνα και περιμένει και τον τελικό της Ισπανίας με την Αργεντινή.

Ο TP τα... είπε με τον Μαρκ Γκασόλ και τον Ουίλι Ερνανγκόμεθ (ήταν συμπαίκτες στους Χόρνετς) πριν το μεγάλο τελικό.

.@TonyParker catching up with some old friends #FIBAWC pic.twitter.com/4LyHWIGKPP

