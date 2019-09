Πόποβιτς σε Τζόρτζεβιτς: «Είμαστε γαμ... losers!» (vid)

Οι ΗΠΑ ζουν την χειρότερη παρουσία τους σε Παγκόσμιο, είτε τερματίσουν 7οι είτε 8οι.

Όμως ο Πόποβιτς ποτέ δεν χάνει το κέφι του και δεν γίνεται να πλήξεις με τις ατάκες του.

Ο προπονητής της Team USA σχολίασε με χιουμοριστικό τρόπο την πορεία της ομάδας του στον Σάσα Τζόρτζεβιτς, ο οποίος πριν το τουρνουά είχε πει «αν βρούμε τους Αμερικάνους, ο Θεός μαζί τους».

Ο τεχνικός των Σέρβων αποκάλυψε τα λεγόμενα του: «Ο Πόποβιτς μου είπε "Έχεις δίκιο, είμαστε γαμ... losers''».

Οι δύο ομάδες ήταν φαβορί για τελικό, αλλά δεν πέρασαν ούτε στους 4.

What did Coach Pop say to Sasha Djordjevic before the USA vs. Serbia game in China? #FIBAWorldCup #FIBAWC2019 #FIBAWC #SCKina2019 pic.twitter.com/0486PtTdcd

— Alex Krstanovic (@acabgd) September 12, 2019