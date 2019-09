Θέαμα μοιράζουν οι ΗΠΑ στο ματς με τους Ιάπωνες.

Ο Μίντλετον βρήκε τον ανενόχλητο Πλάμλι και ο ψηλός της Team USA κάρφωσε εντυπωσιακά.

Δείτε τη φάση

Don't mind if we roll that again, right#USAGotGame #FIBAWC #USAJPN@Khris22m sends it for the @masonplumlee finish!@usabasketball

https://t.co/U6RPjx3FuZ pic.twitter.com/JEEuTM9npl

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 5, 2019