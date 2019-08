Σλούκας: «Τα λέμε στην Κίνα»! (pic)

Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλο το TEAM του @dimitrios.skordis για τη μάχη που δώσαμε πρωί βράδυ, τις τελευταίες 10 ημέρες. See you all in China...

A post shared by Kostas Sloukas (@kos_slou16) on Aug 27, 2019 at 2:45am PDT