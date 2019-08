Team USA: Εκτός Παγκοσμίου και ο Φοξ! (pic)

Δεν σταματά να μετρά απώλειες η Team USA ενόψει του Παγκοσμίου της Κίνας.

Οι ΗΠΑ θα παραταχθούν στη μεγάλη διοργάνωση χωρίς τον Ντε Άαρον Φοξ, ο οποίος θα έδινε σημαντικές λύσεις στα γκαρντ.

Ο γκαρντ των Κινγκς επικεντρώνεται στο να είναι έτοιμος για τη νέα σεζόν για να βοηθήσει την ομάδα του να μπει στα playoffs.

Ο Φοξ θεωρείται ένας εκ των γρηγορότερων παικτών στο ΝΒΑ, με τους συμπαίκτες του στην Team USA να μιλούν με τα καλύτερα λόγια για αυτόν.

Ακόμα ένα πλήγμα για τον Πόποβιτς μετά την απώλεια του Πι Τζέι Τάκερ.

Oι 13 που συνεχίζουν

Point Guards: Κέμπα , Ουάιτ

Shooting Guards: Μίτσελ, Μπράουν, Σμαρτ, Χάρις

Small Forwards: Μίντλετον, Τέιτουμ, Μπαρνς

Power Forwards: Κούζμα

Centers: Τέρνερ, Λόπεζ, Πλάμλι

Sacramento Kings guard De’Aaron Fox will withdraw from Team USA to focus on upcoming season with goal of making playoffs, league sources tell Yahoo Sports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 17, 2019