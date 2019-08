Ένα αρκετά καλό παιχνίδι έκαναν οι ΗΠΑ στο δυνατό τους τεστ με την Ισπανία. Η Team USA, επικράτησε των Ισπανών 90-81 κι έδειξε έτοιμη για σπουδαία πράγματα στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Κορυφαίος ήταν ο Ντόνοβαν Μίτσελ (13 π.), με τον Κρις Μίντλετον (12 π., 3 ασ.) και τον Κέμπα Ουόκερ (11 π., 6 ρ., 8 ασ.) να ακολουθούν.

Από τους Ισπανούς, ξεχώρισε ο Μαρκ Γκασόλ (19 π.) και ο Ρίκι Ρούμπιο (16 π., 7 ασ., 5 κλ.).

