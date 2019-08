Εκτός και ο Τάκερ από την Team USA! (pic)

Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τα ξημερώματα σε ένα σπουδαίο φιλικό την εθνική Ισπανίας όμως ο Γκρεγκ Πόποβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στον P.J. Τάκερ.

Ο 34χρονος φόργουορντ των Ρόκετς ταλαιπωρείται από πρόβλημα στον αστράγαλο και χάνει το Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας!

Οι 14 που συνεχίζουν για τις 12 θέσεις

Κέμπα Ουόκερ, Φοξ, Ντέρικ Ουάιτ

Ντόνοβαν Μίτσελ, Τζέιλεν Μπράουν, Σμαρτ, Τζο Χάρις

Κρις Μίντλετον, Τζέισον Τέιτουμ, Χάρισον Μπαρνς

Κάιλ Κούζμα

Μάιλς Τέρνερ, Μπρουκ Λόπεζ, Πλάμλι

Houston’s PJ Tucker is withdrawing from USA Basketball ahead of FIBA World Cup because of an ankle injury, and will prepare for Rockets training camp, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 16, 2019