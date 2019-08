Αποσύρθηκε και ο Ραντλ από την Team USA! (pic)

Το World Cup training camp των Αμερικανών είναι προγραμματισμένο για τις 5-9 Αυγούστου ενώ ο Γκρεγκ Πόποβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στον Τζούλιους Ραντλ, ο οποίος αποσύρθηκε από την προεπιλογή αφού επικαλέστηκε προσωπικό ζήτημα.

Αντίθετα, ο Τόρεϊ Γκρεγκ των Νάγκετς κλήθηκε να καλύψει το κενό του Λάντρι Σάμετ στην USA Select Team.

Julius Randle has withdrawn from Team USA training camp due to a family issue. The Nuggets’ Torrey Craig has been added to the Select Team to replace Landry Shamet. Players report tomorrow in Vegas.

— Brian Windhorst (@WindhorstESPN) August 3, 2019