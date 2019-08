Αποχώρηση και από την USA Select Team (pic)

Έπειτα από τις τελευταίες αποχωρήσεις των Αντρέ Ντράμοντ και Μόντρεζλ Χάρελ που απέσυραν τη συμμετοχή τους από το training camp των Αμερικανών, σήμερα (2/8) έγινε γνωστό πως ο Λάντρι Σάμετ δεν θα ενταχθεί στην USA Select Team.

Ο σκοπός της USA Select Team είναι να βοηθήσει την Team USA στην προετοιμασία της για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας, αλλά και να πάρουν τα νεαρά σε ηλικία μέλη της μια… γεύση από την εθνική ομάδα των ΗΠΑ.

Clippers G Landry Shamet has withdrawn from USA Basketball Select Team camp, agent @GeorgeLangberg tells ESPN. “He was appreciative of the opportunity and hopes to be part of USAB again in future,” Langberg tells ESPN. Shamet's preparing for what could be deep LAC playoff run.

