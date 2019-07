Ο Χάρελ μόλις κλήθηκε στην Team USA, αποσύρθηκε (pic)

Ο Μόντρεζλ Χάρελ λίγες ώρες μετά την ανακοίνωσή του από την Team USA, αποσύρθηκε από την ομάδα.

Τα προβλήματα συνεχίζονται λοιπόν για τις ΗΠΑ και το παράδοξο είναι πως ο παίκτης των Κλίπερς κλήθηκε σήμερα για να αντικαταστήσεις αυτούς που έχουν αποσυρθεί.

Sources: Clippers center/forward Montrezl Harrell is appreciative of invitation for USA Basketball's World Cup training camp -- but he is unlikely to attend due to scheduling and upcoming NBA season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 25, 2019