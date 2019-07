Ο Έρικ Γκόρντον αποφάσισε να μην ακολουθήσει την προετοιμασία της Εθνικής ΗΠΑ ενόψει του παγκοσμίου κυπέλλου της Κίνας.

Ο γκαρντ των Ρόκετς δεν ήθελε να ακολουθήσει τη διαδικασία και ενημέρωσε την Team USA,

Houston Rockets guard Eric Gordon has withdrawn from Team USA training camp and FIBA World Cup this summer, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 20, 2019