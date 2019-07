Την είδηση έκανε γνωστή ο εκπρόσωπός του (και του ΛεΜπρόν), Ριτς Πολ, ο οποίος υποστήριξε πως ο πελάτης του δεν θα αγωνιστεί στο World Cup.

Οι λόγοι δεν έχουν γίνει γνωστοί, αλλά λέγεται πως ο 28χρονος φόργουορντ/σέντερ θέλει να επικεντρωθεί στη νέα του σεζόν με τους Καβαλίερς.

Cleveland Cavaliers center Tristan Thompson will not play for the Canadian national team in this summer's FIBA World Cup, agent Rich Paul tells @TheAthleticNBA @Stadium. Thompson was named on Canada's training camp roster this week.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 19 Ιουλίου 2019