Έπαιξε μπάσκετ έχοντας νικήσει τη λευχαιμία

Τον Ιανούαριο του 2018 είχε διαγνωστεί με λευχαιμία.

Χθες βράδυ ο Άντριου Τζόουνς όχι μόνο έπαιξε σε επίσημο αγώνα του University of Texas, αλλά σκόραρε και 20 πόντους.

Ο νεαρός γκαρντ όχι μόνο νίκησε την ασθένεια, αλλά πλέον έδειξε τον δρόμο σε αρκετό ακόμη κόσμο.

«Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω τα συναισθήματά μου όταν πάτησα στο παρκέ» ανέφερε ο νεαρός Αμερικανός.

Texas guard Andrew Jones played real minutes last night for the first time since being diagnosed with leukemia in January 2018.

20 points (career high)

8/13 FG

4/5 3PT

“I can’t even explain the feeling” pic.twitter.com/n9d10pN8Jm

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 6, 2019