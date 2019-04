Το Κολέγιο που... ήθελε τον Πιτίνο ανακοίνωσε προπονητή (pic)

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της New York Post, ο Ρικ Πιτίνο εξέφρασε το ενδιαφέρον του για τον πάγκο του St. John's εφόσον άνοιγε η θέση του προπονητή ωστόσο ο ίδιος ο κόουτς του Παναθηναϊκού εξήγησε μετά από τη νίκη επί της ΑΕΚ πως «δεν υπάρχει ποσό που θα με έκανε να φύγω από την ομάδα τώρα» απορρίπτοντας ουσιαστικά το ενδεχόμενο άμεσης επιστροφής του στο NCAA.

Σήμερα (19/4) πάντως το St. John's ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Μάικ Άντερσον. Ο έμπειρος κόουτς έχει ρεκόρ νικών 369-200 στην καριέρα του, ήτοι 64.9% ποσοστό επιτυχίας και θα αποτελέσει τον 21ο προπονητή στην ιστορία του νεοϋορκέζικου Κολεγίου.

Welcome to New York, Mike Anderson!

PRESS RELEASE: https://t.co/AV6kCFKl0F#WeAreNewYorksTeam pic.twitter.com/ACaCIGmdyt

— St. John's BBall (@StJohnsBBall) 19 Απριλίου 2019