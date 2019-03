Ο Πιτίνο δεν βλέπει «σίγουρο» το Duke του Γουίλιαμσον στο Final 4! (pic)

Το Duke διαθέτει τρεις μελλοντικούς ΝΒΑers που μπορούν να είναι στο top-5: τον φοβερό και τρομερό Ζάιον Γουίλιαμσον, τον ακόμα καλύτερο σε ό,τι αφορά τα περίφημα fundamentals (βασικά), Αρ Τζέι Μπάρετ και τον Κεμ Ρέντις.

Κι αυτό βγάζοντας από την εξίσωση τον Τρε Τζόουνς και τον Μάρκουις Μπόλντεν, οι οποίοι σίγουρα θα παίξουν στο ΝΒΑ.

Από την πλευρά του ο Ρικ Πιτίνο δεν θεωρεί δεδομένη την παρουσία της ομάδας Μάικ Σιζέφσκι του NCAA!

«Φέτος είναι πολύ δύσκολο να επιλέξεις ομάδες για το Final 4. To Duke έχει ενδεχομένως τρεις παίκτες που θα γίνουν pick στο top-5 του Draft όμως δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι εκεί. Υπάρχει μόνο μια ομάδα που θα είναι σίγουρα εκεί. Το Virginia».

— Rick Pitino (@RealPitino) 4 Μαρτίου 2019