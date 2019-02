Οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν με σκορ 65-75 ωστόσο οι 35.642 θεατές που βρέθηκαν στο γήπεδο κέρδισαν τις εντυπώσεις.

Μάλιστα ο συγκεκριμένος αριθμός αποτελεί ρεκόρ σε ό,τι αφορά αγώνα που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις κολεγίου.

Δείτε την απίθανη πορτοκαλί ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλαθλοι του Σίρακιους

The biggest on-campus crowd in the HISTORY of college basketball.#OrangeNation pic.twitter.com/hFVLAMFqc8

— Syracuse Basketball (@Cuse_MBB) 24 Φεβρουαρίου 2019