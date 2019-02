ΛεΜπρον και Ομπάμα στηρίζουν τον άτυχο Ουίλιαμσον! (pics & vid)

Ο Ζάιον Ουίλιαμσον έχει καταφέρει να τραβήξει πάνω του όλα τα βλέμματα με τις αθλητικές του επιδόσεις, αλλά στο παιχνίδι που περίμεναν όλοι με ανυπομονησία στάθηκε εξαιρετικά άτυχος. Το παπούτσι του διαλύθηκε και εκείνος βρέθηκε στο παρκέ κρατώντας το γόνατο του.

Δεν επέστρεψε ποτέ στο παιχνίδι και άπαντες περιμένουν τα νέα της υγείας του. Πάντως ο Μπαράκ Ομπάμα, που παρακολούθησε από κοντά το παιχνίδι και ο ΛεΜπρον Τζέιμς έστειλαν μηνύματα στήριξης στον νεαρό.

Ο πρώην Πρόεδρος της Αμερικής σχολίασε: «Ο Ζάιον φαίνεται ένας εξαιρετικός νεαρός και ένας εξαιρετικός παίκτης. Του εύχομαι γρήγορη ανάρρωση», ενώ ο ΛεΜπρον είπε: «Ελπίζω να είσαι καλά φίλε!Κυριολεκτικά διέλυσε το παπούτσι του».

Zion Williamson seems like an outstanding young man as well as an outstanding basketball player. Wishing him a speedy recovery.

— Barack Obama (@BarackObama) 21 Φεβρουαρίου 2019