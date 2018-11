Τα καρφώματα του Ουίλιαμσον είναι από... άλλο πλανήτη! (vids)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Αντε με το καλό τη νέα σεζόν να τον απολαύσουμε στο ΝΒΑ.

Ο Ζάιον Ουίλιαμσον μας άφησε για άλλη μια φορά με το στόμα ανοιχτό με τα όσα έκανε κόντρα στην Ιντιάνα.

Ο σταρ του Ντιούκ... πετάει συνεχώς και μας χαρίζει εκπληκτικά καρφώματα.

Απολαύστε τα μαζί με την συνολική του εμφάνιση (25 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ) στη νίκη των Blue Devils με 90-69.

Zion fast break.

You know how this ends

(via @CBSSports)pic.twitter.com/HXehQXItYA

— Bleacher Report (@BleacherReport) 28 Νοεμβρίου 2018