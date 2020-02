To μεγαλύτερο trade στο ΝΒΑ από το 2000! (pic)

Νάγκετς, Χοκς, Ρόκετς και Τίμπεργουλβς προχώρησαν σε τετραπλή ανταλλαγή, η οποία αφορούσε 12 παίκτες.

Αυτό το trade είναι και το μεγαλύτερο από το 2000.

Τότε ο Πάτρικ Γιούιν πήγε από τους Νικς στους Σούπερσονικς, ενώ στην ίδια ανταλλαγή ο Λόνγκλεϊ με τον Ράις πήγε στους Νικς, ενώ οι Λέικερς απέκτησαν Χόρας Γκραντ και Γκρεγκ Φόστερ. Kαι τότε 12 παίκτες άλλαξαν ομάδα.

The Atlanta/Denver/Houston/Minnesota trade -- 12 players -- is the biggest NBA deal since the Knicks moved Patrick Ewing to Seattle in 2000, according to ESPN's @BobbyMarks42.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 5, 2020