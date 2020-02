Κοντά σε τριπλό trade οι Ρόκετς, Χοκς, Τίμπεργουλβς (pic)

Δεν το λες και trade που αλλάζει τις ισορροπίες, αλλά από το τίποτα καλό είναι και αυτό. Αναφερόμαστε σε αυτό που σκοπεύουν να κάνουν οι Ρόκετς, Χοκς και Τίμπεργουλβς, όπως αναφέρουν ΜΜΕ στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα αν όλα πάνε καλά ο Καπελά θα συνεχίσει την καριέρα του στους Χοκς, ο Κόβινγκτον στους Ρόκετς και ο Τέρνερ τους Τίμπεργουλβς.

T-Wolves, Hawks, and Rockets are in serious discussions on a trade that involves these moves, per @ShamsCharania

Clint Capela to Hawks

Robert Covington to Rockets

Evan Turner + draft compensation to Wolves pic.twitter.com/eXLhMRqqst

