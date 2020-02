Όπως είχε αναφέρει ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο παίκτης των Ρόκετς είναι διαθέσιμος για trade και η ομάδα του Χιούστον είναι σε... ανοικτή γραμμή με ομάδες της Ανατολής.

Μεταξύ αυτών, οι Ατλάντα Χοκς, αλλά τώρα μπήκαν στο «παιχνίδι» και οι Σέλτικς!

Η ομάδα της Βοστώνης θέλει τον Ελβετό σέντερ και είναι σε συζητήσεις με τους Ρόκετς.

ESPN Sources: Another team engaged with the Houston Rockets in trade talks for center Clint Capela: The Boston Celtics.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 3, 2020