Μπακς - Σανς 129-108: Απολαυστικός Γιάννης και παραλίγο «τριπλός»! (vid)

Οι Μπακς συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν στο ΝΒΑ, αφού επικράτησαν εύκολα με 129-108 των Σανς, αφήνοντας πίσω την ήττα με τους Νάγκετς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν σε ακόμα μια αναμέτρηση απολαυστικός, αφού είχε 30 πόντους (10/21 σουτ), 19 ριμπάουντ και 9 ασίστ, χάνοντας το triple double για μια τελική πάσα. Ψεγάδια του το 1/5 τρίποντα και τα 7 λάθη

Άξιοι συμπαραστάτες του οι Λόπεζ με 17 και 9 μπλοκ και Μίντλετον με 25, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Στον αντίποδα ο Μπούκερ είχε 32 και ο Έιτον 20 πόντους με 14 ριμπάουντ.

Με αυτό το αποτέλεσμα τα ελάφια ανέβηκαν στο 42-7 και συνεχίζουν να βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας του ΝΒΑ. Οι ήλιοι έπεσαν στο 20-29.

Με το τρίποντο του Λόπεζ οι Μπακς έφυγαν πρώτη φορά για 11 πόντους (53-42) στο 20'. Τα ελάφια δεν είχαν προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο και πήγαν στα αποδυτήρια με το σκόρ στο 67-52. Στα πρώτα 24 λεπτά ο Αντετοκούνμπο είχε 17 με 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Οι Μπακς πάτησαν γκάζι στο 3ο δωδεκάλεπτο και με 3 σερί τρίποντα έκαναν το 94-74, 2 λεπτά πριν τη λήξη της περιόδου.

Στην 4η περίοδο ο Γιάννης έγραψε το 121-106 στο 43' και έβαλε το κερασάκι στην τούρτα, σε ένα ματς που οι Μπακς έφεραν από την αρχή στα μέτρα τους.

Τα 12λεπτα: 30-26, 67-52, 97-80, 129-108

