Κλίπερς - Κινγκς 103-124: «Βασιλιάδες» στο Λος Άντζελες! (pics & vids)

Η ομάδα του Σακραμέντο κυνηγούσε στο σκορ στην αρχή του αγώνα, αλλά με επιμέρους 14-36 στην δεύτερη περίοδο, πήρε τον έλεγχο κι έφτασε στη νίκη.

Σε αυτό τη βοήθησε ο εκπληκτικός ΝτεΆρον Φοξ, που είχε 34 πόντους, 8 ασίστ και 4 κλεψίματα. Ο Ντέντμον πρόσθεσε 11 πόντους και πήρε 11 ριμπάουντ. Χιλντ, Τζόσεφ και Μπογκντάνοβιτς είχαν από 19, 16 και 15 πόντους, αντίστοιχα.

Για την ομάδα του Λος Άντζελες, που αγωνίστηκε χωρίς τον Καουάι Λέοναρντ, ο Ουίλιαμς είχε 22 πόντους και ο Χάρελ 21.

Τα δωδεκάλεπτα: 33-28, 47-64, 71-85, 103-124.

