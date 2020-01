Χάρντεν σε κρίση: Απέτυχε να βάλει 20 σε 2 σερί ματς (pic)

Δυσκολεύεται πολύ τον τελευταίο καιρό ο Τζέιμς Χάρντεν και αυτό φαίνεται με τον καλύτερο τρόπο στα 2 τελευταία ματς.

Ο Μούσιας μέτρησε 12 και 18 πόντους στις 2 τελευταίες αναμετρήσεις των Ρόκετς.

Αυτή είναι και η πρώτη φορά από τη σεζόν 2016-17 που δεν καταφέρνει να βάλει 20 πόντους σε 2 σερί ματς.

James Harden last 2 games:

12 PTS

18 PTS

This is the first time he has failed to score 20 points in back-to-back games since 2016-17. pic.twitter.com/apWEZN9gfy

