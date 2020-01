Μεγάλες στιγμές για τον Βίκτορ Ολαντίπο. Ο γκαρντ των Πέισερς επέστρεψε στα γήπεδα μετά από έναν χρόνο και τρεις ημέρες που έμεινε εκτός λόγω του σοβαρού τραυματισμού του και μόλις μπήκε στο τερέν στην αναμέτρηση με τους Μπουλς, όλο το γήπεδο σηκώθηκε όρθιο για να τον αποθεώσει.

Victor Oladipo checks in for the first time in over one year

Pacers fans gave him a standing O. pic.twitter.com/V7ogLKOAQn

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 30, 2020