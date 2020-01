Ο φόργουορντ των Ντιτρόιτ Πίστονς αποφάσισε να αφήσει το «8» που φόραγε μέχρι πρότινος και να επιλέξει το νούμερο «88».

Την είδηση έκανε γνωστή ο Τζέιμς Έντουαρντς, αρθογράφος του «The Athletic» στα θέματα των Ντιτρόιτ Πίστονς.

Pistons’ Markieff Morris will change from No. 8 to No. 88 in honor of Kobe Bryant, sources tell @TheAthleticNBA.

— James Edwards III (@JLEdwardsIII) January 29, 2020