Κόμπι Μπραίαντ: Ο Εμπίντ φόρεσε το «24», έβαλε 24 και φώναξε «Κόμπι»! (vid)

Όπως δήλωσε ο Τζοέλε μετά το ματς αν δεν υπήρχε ο Κόμπι Μπράιαντ, δεν θα έπαιζε μπάσκετ!

Ο Καμερουνέζος τίμησε τη μνήμη του ειδώλου του που έφυγε από τη ζωή.

Ο ηγέτης των Σίξερς φόρεσε τη φανέλα με το Νο.24 (αφού ζήτησε την άδεια του Μπόμπι Τζόουνς η φανέλα του οποίου έχει αποσυρθεί), πέτυχε 24 πόντους και όταν έπιασε το νούμερο φώναξε «Κόμπι» σε μια συγκινητική στιγμή στη Φιλαδέλφεια.

Joel Embiid says he did indeed yell “Kobe” on this fade-away.

His 24th and final points of the night while wearing #24 in honor of Kobe. pic.twitter.com/B8mZD1yMVx

— Did the Sixers Win? (@DidTheSixersWin) January 29, 2020