Μίντλετον: Μοναδικός με 50+ πόντους, 70% τρίποντα και 100% βολές! (pic & vid)

Φοβερά πράγματα έκανε ο Κρις Μίντλετον κόντρα στους Ουίζαρντς.

Μέτρησε 51 πόντους (ρεκόρ καριέρας) και έγινε ο πρώτος με 50+ πόντους, 70% τρίποντα και 100% βολές σε ένα ματς που δεν έπαιξε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Κάτι τέτοιο δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του ΝΒΑ.

The first player in @NBA history to score 50+ points while shooting 70%+ 3PT and 100% FT in a game (min. 10 attempts for both). pic.twitter.com/Hx5ZQl3U06

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 29, 2020