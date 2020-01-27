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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑLos Angeles Lakers
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Κόμπι Μπράιαντ: «Όλα τα νικητήρια σουτ» (vid)

Κόμπι Μπράιαντ: «Όλα τα νικητήρια σουτ» (vid)

Κόμπι Μπράιαντ: «Όλα τα νικητήρια σουτ» (vid)

Δείτε μαζεμένα όλα τα buzzer beater του αδικοχαμένου Κόμπι Μπράιαντ. 

Ο Κόμπι Μπράιαντ δεν βρίσκεται πια εν ζωή, ωστόσο όσα θρυλικά έκανε τόσα χρόνια στο παρκέ. 

Δείτε σε ένα βίντεο τα νικητήρια σουτ στα τελευταία δευτερόλεπτα των αναμετρήσεων.

Every Kobe Bryant Game Winner That Will Live On Forever

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