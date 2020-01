Κόμπι Μπράιαντ: Οι ΜΥΘΟΙ δεν «σβήνουν» και δεν πεθαίνουν ποτέ... (vids)

«Πάντα πρέπει να προχωράς. Ό, τι και αν γίνεται η καταιγίδα πάντα τελειώνει και όταν τελειώσει πρέπει να είσαι έτοιμος».

Μερικές φορές τα λόγια λιγοστεύουν και οι λέξεις φαίνονται να βγαίνουν πιο δύσκολα από ποτέ...

Μια τέτοια ημέρα είναι η σημερινή...

Ο Κόμπι Μπράιαντ στα 41 του χρόνια δεν είναι πλέον ανάμεσα μας, ενώ η κόρη του και μαζί άλλοι 7 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους σε ένα τραγικό δυστύχημα, με το ελικόπτερο του θρύλου του Λος Άντζελες.

Ο Κόμπι που πάλεψε τόσο πολύ να γίνει μέρος της ζωής μας, να δείξει σε όλους ότι η mamba mentality υπάρχει στον καθέναν και σου δίνει πάντα κίνητρο να προχωράς και να κατακτάς τους στόχους σου, έμελλε να φύγει τόσο νέος από την ζωή, με έναν τόσο τραγικό τρόπο.

Τα λόγια είναι...φτωχά και τα κατορθώματα του έχουν πλέον ασπρόμαυρο φόντο, αλλά ένας θρύλος δεν σταματά ποτέ να λάμπει μέσα στην χρυσόσκονη του και αυτό συμβαίνει και με τον Κόμπι.

Αυτά που θα καταγραφούν παρακάτω τα ξέρετε όλοι πολύ καλά, γιατί οι περισσότεροι τα έχετε ζήσει, έχετε ξενυχτήσει μαζί του, έχετε χαρεί, έχετε πανηγυρίσει και έχετε κλάψει μπροστά σε μια οθόνη για εκείνον και γι' αυτόν τον λόγο τον είχατε λατρέψει, αλλά οφείλουμε να θυμίσουμε σε όλους, όλα εκείνα που ο Κόμπι έκανε και την βαριά παρακαταθήκη που άφησε.

Ο Κόμπι Μπράιαντ γεννήθηκε στην Φιλαντέλφια στις 23 Αυγούστου του 1978 και το ταλέντο του ήταν αδύνατον να... κρυφτεί. Πέρασε ένας μέρος της παιδικής του ηλικίας στην Ιταλία, ενώ επιστρέφοντας στην Αμερική έλαμψε στο σχολείο του. Με τα όργια που έκανε, αποφάσισε το 1996 να θέσει υποψηφιότητα κατευθείαν στο ντραφτ και με αυτόν τον τρόπο έγινε ο νεότερος στην ιστορία του αθλήματος που βρίσκεται στο ΝΒΑ.

Ακόμα και να διαβάσεις τους τίτλους του γραμμένους με λέξεις είναι το ίδιο εντυπωσιακοί με όσα όσα έκανε και για να φτάσει μέχρι εκεί. Ήταν 5 φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ με τους Λέικερς, έχει 2 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, είναι τέταρτος πλέον στην λίστα με τους σκόρερ όλων των εποχών, αφού μόλις χθες τον ξεπέρασε ο ΛεΜπρον, ενώ είχε κερδίσει δύο βραβεία MVP Τελικών και ένα κανονικής διάρκειας το 2008.

Πέρασαν 14 χρόνια από το παιχνίδι που κατάφερε ο Κόμπι Μπράιαντ να σκοράρει μόνος του σε ένα παιχνίδι 81 πόντους, κόντρα στους Τορόντο Ράπτορς και είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία του ΝΒΑ, μετά από εκείνη του Τσάμπερλεϊν που είχε 100.

Ο Κόμπι Μπράιαντ ξεπέρασε στην λίστα των σκόρερ τον Μάικλ Τζόρνταν το 2014, με τους... ίσως δύο κορυφαίους που είδε ποτέ το άθλημα, να μας έχουν αφήσει για... φυλαχτό τον matchup τους στο πρώτο All Star Game του Κόμπι στην Νέα Υόρκη, ενώ ξεχωρίζει και η επίδοση του Μπράιαντ με 42 πόντους σε ένα ημίχρονο κόντρα στον Τζόρνταν, όταν έπαιζε με τους Ουίζαρντς. «Ξέρει πόσα έχω μάθει από εκείνον», είχε πει ο Κόμπι το 2014 και ο σεβασμός ήταν αμοιβαίος.

Ο Μπράιαντ ήταν το Νο.13 στο ντραφτ του 1996 από τους Χόρνετς, πριν τον ανταλλάξουν στους Λέικερς και η μοίρα να τον ήθελε μια ζωή στα κίτρινα και μoβ. Φόρεσε και το Νο.8 και το Νο.24, ενώ και οι δύο φανέλες έχουν αποσυρθεί από την ομάδα του Λος Άντζελες, ενώ το ίδιο θα συμβαίνει από εδώ και πέρα για τους Μάβερικς. Ο Κόμπι έγινε πρωτοπόρος στο πως οι ανιχνευτές ταλέντων έβλεπαν τα παιδιά από το λύκειο και έδωσε άλλη πνοή στο άθλημα. Ο Μπράιαντ είναι ο μοναδικός παίκτης της ιστορίας που έχουν αποσυρθεί δύο αριθμοί φανέλας.

Ήταν 29 Νοεμβρίου του 2015, όταν ο Μπράιαντ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να αποσυρθεί στο τέλος της σεζόν και στην τελευταία του σεζόν έπαιξε 66 παιχνίδια, με μέσο όρο 17.6 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ. Στο τελευταίο του παιχνίδι στις 13 Απριλίου του 2016 σκόραρε 60 πόντους στην νίκη των Λέικερς κόντρα στους Τζαζ με 101-96.

Ο Κόμπι Μπράιαντ παντρεύτηκε την Βανέσα Λέιν το 2001 και μαζί είχαν 4 κόρες. Η μεγαλύτερη είναι η Ναταλία και είναι 17 ετών και η νεότερη είναι η Κάπρι η οποία είναι μόλις 7 μηνών. Ακόμα έχουν την Μπιάνκα, που είναι τριών ετών, ενώ μαζί του στα πιο τραγικά νέα που θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν την τραγωδία ήταν η Τζιάνα 13 ετών, η οποία σκοτώθηκε στο πλευρό του πατέρα της.

Μόλις τελείωσε σε η καριέρα του στο μπάσκετ ασχολήθηκε με πολλά και διαφορετικά πράγματα, ενώ έγινε και προπονητής στην ομάδα της κόρης του. Το 2018 κέρδισε το Όσκαρ για την ταινία μικρού μήκους «Dear Basketball», ενώ έφτιαξε και μια σειρά με παιδικά βιβλία, που τα εμπνεύστηκε από τον Χάρι Πότερ και έγινε bestseller.

Με την κόρη του που βρήκαν μαζί τραγικό τέλος είχαν ξεχωριστή σχέση, αφού όλοι μιλούσαν για το ταλέντο της Τζίτζι. Οι δυο τους την φετινή σεζόν παρακολουθούσαν από κοντά διάφορους αγώνες και μάλιστα είχαν ξεχωριστές στιγμές με διάφορους πρωταγωνιστές.

This is Kobe Bryant and his daughter Giana omfg #RIP #RIPMAMBA

O Κόμπι μιλούσε άπταιστα πολλές γλώσσες και μάλιστα πολλοί αντίπαλοι έχουν παραδεχτεί ότι τους μιλούσε στην γλώσσα τους. Ήξερε ιταλικά, ισπανικά και αγγλικά άριστα, ενώ πρόσφατα που είχε πάει με τον κόρη του να δουν τον Ντόντσιτς ο νεαρός Σλοβένος παραδέχτηκε ότι άκουσε κάποιον να του μιλάει στην γλώσσα του γι' αυτό και γύρισε.

Ήταν 19 Δεκεμβρίου του 2019 όταν ανακοινώθηκε ότι ο Κόμπι Μπράιαντ θα έμπαινε στο Hall of Fame το 2020.

Naismith Memorial Basketball Hall of Fame Announces Eligible Candidates for the Class of 2020. #20HoopClass

O Κόμπι Μπράιαντ είδε στην κόρη του το ταλέντο του και μετά την απόσυρση του έδωσε όλο του το βάρος σε εκείνη. Η μικρή Τζίτζι είχε όλη την φιλοσοφία και μπόλικο από το ταλέντο του πατέρα της και πολλά βίντεο έχουν κυκλοφορήσει από τους δυο τους να προπονούνται. Ο Μπράιαντ και η κόρη του ταξίδευαν όλη την Αμερική για να δουν αγώνες ΝΒΑ, ενώ ο Κόμπι σε μια εκπομπή είχε μιλήσει για την φιλοσοφία της πιτσιρίκας.

«Το καλύτερο που μου συμβαίνει είναι όταν βγαίνουμε έξω, έρχονται οπαδοί και εκείνη είναι δίπλα μου. Και μου λένε, 'φίλε πρέπει να κάνεις ένας αγόρι', κάποιον να συνεχίσει την παράδοση, την κληρονομιά. Και εκείνη απαντάει, ΄το έχω εγώ. Δεν χρειάζεται κανένα αγόρι γι' αυτό. Το έχω' και εγώ σκέφτομαι, 'σωστά. Ναι το έχεις. Το έχεις».

I remember the first time Kobe introduced me to his daughter Gigi, and the way he talks about her in this clip is exactly how he sounded then: so damn proud, full of so much possibility. And she was her father's daughter, too. Already such a gamer. pic.twitter.com/8FxWFtf9Wy

Το βίντεο με τον Κόμπι Μπράιαντ να λέει ότι η ζωή είναι μικρή και οφείλουμε να χαμογελάμε και να προχωράμε είναι μια απάντηση σε όλους για το μέλλον. Ο Κόμπι δεν είναι πια εδώ, αλλά η φιλοσοφία του είναι πολύ μεγαλύτερη.

Kobe Bryant, 2008: "Have a good time. Life is too short to get bogged down and be discouraged.

"You have to keep moving. You have to keep going. Put one foot in front of the other, smile and just keep on rolling. pic.twitter.com/gy7iQnewAJ

— Kevin Boilard (@247KevinBoilard) January 26, 2020