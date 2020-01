Κόμπι Μπράιαντ: Σέλτικς και Πέλικανς έκαναν παράβαση 24'' (vid)

Το NBA δεν ανέβαλλε τα παιχνίδια της ημέρας, ωστόσο οι παίκτες πήραν την κατάσταση στα χέρια τους.

Όπως συνέβη στο ματς των Σπερς με τους Ράπτορς έτσι και στην αναμέτρηση των Σέλτικς με τους Πέλικανς οι δύο ομάδες έκαναν παράβαση 24'' στη μνήμη του θρύλου.

Both the Pelicans and Celtics take 24 second violations to honor Kobe pic.twitter.com/2vWLS1kbom

Both the Pelicans and Celtics took 24-second violations to start tonight's game to honor No. 24, Kobe Bryant. pic.twitter.com/8EOBQkB5zX

— ESPN (@espn) January 26, 2020