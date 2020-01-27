Κόμπι Μπράιαντ: Θρήνος στην Mamba Academy (vid)

Ο Κόμπι Μπράιαντ, η κόρη του και εφτά ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν πηγαίνοντας με το ελικόπτερο στην Mamba Academy.
Ποτέ δεν έφτασαν.
Δείτε σε βίντεο τα παιδιά της Ακαδημίας με τους γονείς να κλαίνε και να προσεύχονται.
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 2vs
ΟΦΗ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2vs
ΑΡΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΠΟΛΙ 2vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
INTER 1vs
ΚAΛΙΑΡΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΜΑ 1vs
ΛAΤΣΙΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 0vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 0vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 0
ΠΑΟΚ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
ΛΑΜΙΑ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΠΑΟΚ -
LIVE
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 37vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 26
LIVE
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 47vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 42
LIVE
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 32vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 20
LIVE
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 43vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 42
LIVE
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 33vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 26
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -
ΚΕΡΚΥΡΑ -vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
ΣΙΒΑΣΠΟΡ -vs
ΡΙΖΕΣΠΟΡ -
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
RAM/SALISBURY -vs
GRANOLLERS/ZEBALLOS -
ΜΕΡΤΕΝΣ ΕΛΙΖ -vs
ΧAΛΕΠ ΣΙΜΟΝΑ -
BOLELLI/PAIRE -vs
KONTINEN/STRUFF -
ARRUABARRENA/JABEUR -vs
BRADY/DOLEHIDE -
ΜΟΝΦΙΣ ΓΚAΕΛ -vs
ΤΙΕΜ ΝΤΟΜΙΝΙΚ -
ANETT KONTAVEIT -vs
IGA SWIATEK -
KREJCIKOVA/SINIAKOVA -vs
KENIN/MATTEK-SANDS -
BRYAN/BRYAN -vs
DODIG/POLASEK -
CHAN/CHAN -vs
DOI/NICULESCU -
KUDERMETOVA/RISKE -vs
MERTENS/SABALENKA -
GARBINE MUGURUZA -vs
ΜΠΕΡΤΕΝΣ ΚΙΚΙ -
ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΒ ΝΤΑΝΙΛ -vs
ΒΑΒΡΙΝΚΑ ΣΤAΝΙΣΛΑΣ -
KUZMOVA/SASNOVICH -vs
BABOS/MLADENOVIC -
GAUFF/MCNALLY -vs
AOYAMA/SHIBAHARA -
ZHENG/VLIEGEN -vs
HSIEH/SKUPSKI -
CHAN/VENUS -vs
SWIATEK/KUBOT -
KRAJICEK/SKUGOR -vs
S. GONZALEZ/SKUPSKI -
ANGELIQUE KERBER -vs
ΠΑΒΛΙΟΥΤΣΕΝΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤAΖΙΑ -
SHARMA/SMITH -vs
STOSUR/ROJER -
ΡΟΥΜΠΛΕΦ ΑΝΤΡΕΙ -vs
ΖΒΕΡΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
ΝΑΔAΛ ΡΑΦΑΕΛ -vs
ΚΥΡΓΙΟΣ ΝΙΚ -
BUBLIK/KUKUSHKIN -vs
DUCKWORTH/POLMANS -
Τα παιδιά της Ακαδημία του Κόμπι Μπράιαντ κλαίνε απαρηγόρητα και προσεύχονται.
Ο Κόμπι Μπράιαντ, η κόρη του και εφτά ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν πηγαίνοντας με το ελικόπτερο στην Mamba Academy.
Ποτέ δεν έφτασαν.
Δείτε σε βίντεο τα παιδιά της Ακαδημίας με τους γονείς να κλαίνε και να προσεύχονται.