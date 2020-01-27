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Κόμπι Μπράιαντ: Θρήνος στην Mamba Academy (vid)

Κόμπι Μπράιαντ: Θρήνος στην Mamba Academy (vid)

Κόμπι Μπράιαντ: Θρήνος στην Mamba Academy (vid)

Τα παιδιά της Ακαδημία του Κόμπι Μπράιαντ κλαίνε απαρηγόρητα και προσεύχονται.

Ο Κόμπι Μπράιαντ, η κόρη του και εφτά ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν πηγαίνοντας με το ελικόπτερο στην Mamba Academy.

Ποτέ δεν έφτασαν.

Δείτε σε βίντεο τα παιδιά της Ακαδημίας με τους γονείς να κλαίνε και να προσεύχονται.

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