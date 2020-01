Κόμπι Μπράιαντ: Συντετριμμένος ο Μπάρακ Ομπάμα

«Ο Κόμπε ήταν ένας μύθος των γηπέδων. Η απώλεια της Gianna είναι ακόμα πιο τραγική για εμάς ως γονείς. Η Μισέλ και γω στέλνουμε την αγάπη και τις προσευχές μας στη Βανέσα και σε όλοκληρη την οικογένεια σε μια τραγική ημέρα» τόνισε ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα.

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day.

— Barack Obama (@BarackObama) January 26, 2020