Ο Πάου Γκασόλ με τον Κόμπι Μπράιαντ εκτός από δύο πρωταθλήματα ανέπτυξαν και μία ισχυρή φιλία.

Ο Ισπανός στο twitter έγραψε, «είμαι κάτι περισσότερο από συγκλονισμένος... μεγάλε μου αδερφέ, δεν μπορώ να το πιστέψω».

Beyond devastated... my big brother... I can’t, I just can’t believe it

— Pau Gasol (@paugasol) January 26, 2020