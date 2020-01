Κόμπι: Σκοτώθηκε και η κόρη του στο ελικόπτερο! (pic)

Το παγκόσμιο μπάσκετ θρηνεί την απώλεια του μύθου Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ηλικία 42 ετών από πτώση ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια...

Το ΤΜΖ που μετέφερε πρώτο την είδηση του θανάτου του βετεράνου σούπερ σταρ των Λέικερς αναφέρει ότι μεταξύ των πέντε νεκρών είναι και η 13χρονη κόρη του Κόμπι, Γκιάνα Μαρία (GiGi)!

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, πήγαιναν για αγώνα στην Mamba Academy όταν συνέβη το δυστύχημα!

Μάλιστα στο ελικόπτερο ήταν ένα ακόμη κοριτσάκι κι ο μπαμπάς του.

#BREAKING: Kobe's daughter Gianna Maria was also on board the helicopter and died in the crash https://t.co/1n7U8bvqhI — TMZ (@TMZ) January 26, 2020

Sources: Kobe Bryant was on his way to a travel basketball game with his daughter Gianna when the helicopter crashed. Those aboard the helicopter also included another player and parent. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 26, 2020