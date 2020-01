«Συνέχισε να πηγαίνεις το παιχνίδι μπροστά. Μεγάλος σεβασμός αδερφέ μου» ήταν το tweet του Κόμπι Μπράιαντ, μετά το καλάθι που πέτυχε ο «Βασιλιάς» όπου και τον ξεπέρασε στη λίστα των σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother #33644

— Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020