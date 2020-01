ΛεΜπρόν vs Κόμπι: Το ταξίδι μέχρι το ιστορικό προσπέρασμα! (pics & vids)

Δύο μύθοι του μπάσκετ, δύο τεράστιοι παίκτες που έγραψαν την χρυσή ιστορία τους στο ΝΒΑ.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ανέβηκε στην 3η θέση των σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ, αφού ξεπέρασε τον Κόμπι Μπράιαντ που τον αποθέωσε μετά το τέλος του ματς με τους Σίξερς.

Ο Βασιλιάς έδειξε τον σεβασμό του στον Βlack Mamba μετά το τέλος του ματς, ενώ τόνισε πως ήταν το είδωλο του μαζί με τον Τζόρνταν

«Ευτυχισμένος να είμαι σε οποιαδήποτε συζήτηση με τον Κόμπι. Είναι ένας εκ των κορυφαίων ever, ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία των Λέικερς. Έχει 2 φανέλες του στην οροφή του Staples Center. Eίναι τρελό. Και ο Κόμπι ήρθε από το λύκειο στο ΝΒΑ.. Το να τον δω να έρχεται κατευθείαν από το λύκειο στο ΝΒΑ, με ενέπνευσε. Ήταν ένα 17χρονο παιδί που ήρθε στο ΝΒΑ και προσπάθησε να κάνει αίσθηση. Με βοήθησε προτού καν τον γνωρίσω. Φοράω τη φανέλα των Λέικερς όπως αυτός, είμαι σε αυτή την ιστορική ομάδα και εκπρωσοπώ τα μωβ και τα χρυσά. Ο Κόμπι είναι θρύλος.Το να συνδέομαι με τους καλύτερους σημαίναι πολλά για μένα. Γιατί μεγάλωσα έχοντας είδωλο τον Κόμπι και τον Τζόρνταν. Είναι τεράστιο. Κάθε φορά που συνδέομαι με τους κορυφαίους είναι πολύ κουλ πράγμα».

Το ταξίδι του Black Mamba στη λίγκα ήταν ονειρεμένο, ενώ ο ΛεΜπρόν έχει ακόμα λίγα χρόνια μέχρι να κρεμάσει τα παπούτσια του.

Υπάρχουν πολλές σημαντικές στιγμές στο ταξίδι των 2 παικτών προς της καταξίωση ως σκόρερ στη λίγκα.

Ένας μύθος άφησε πίσω του έναν άλλο μύθο. Ο Κόμπι μεγαλούργησε με τη φανέλα των Λέικερς, ενώ ο ΛεΜπρόν φέτος προσπαθεί να πάρει το πρώτο του πρωτάθλημα ως παίκτης των Λέικερς.

Πάμε να δούμε τα σημεία-σταθμοί όπως τα ξεχώρισε το ESPN

8 Φλεβάρη του 1998: Ο Κόμπι βρίσκεται στο πρώτο Αll Star Game ως βασικός. Στην καριέρα θα αγωνιστεί 18 φορές στη γιορτή του μπάσκετ και είναι 2ος στη λιστα, ενώ ο ΛεΜπρόν φέτος θα φτάσει τις 16 και θα είναι τρίτος.

Making his 16th #NBAAllStar appearance and serving as a team captain for the 3rd year in a row... LeBron James of the @Lakers!

Drafted as the 1st pick in 2003 out of Akron, Ohio, @KingJames is averaging 25.1 PPG, 7.6 RPG, 10.8 APG for the Lakers (#1 in West) this season. pic.twitter.com/RR2kCfVO5I

— 2020 NBA All-Star (@NBAAllStar) January 24, 2020