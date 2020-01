Ο 20χρονος φόργουορντ δεν αγωνίστηκε καθόλου την πρώτη χρονιά στους Bruins του University of California, ενώ την δεύτερη ελάχιστα, λόγω επέμβασης που έκανε, για να αντιμετωπίσει πρόβλημα που είχε με την καρδιά του.

Ο Σαρίφ Ο' Νιλ ανακοίνωσε τώρα αιφνιδίως την αποχώρησή του από το εν λόγω κολέγιο, χωρίς να κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

«Ανυπομονώ για το επόμενο κεφάλαιο, όπου κι αν είναι αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Next chapter... thank you pic.twitter.com/EzHd6zRnuE

— Shareef O’Neal (@SSJreef) January 23, 2020