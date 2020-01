Έτσι πήρε «φωτιά» ο Τάιλερ Χίροου με επτά τρίποντα! (vid)

Ο rookie των Χιτ αγωνίστηκε 33 λεπτά στη νίκη της ομάδας του απέναντι στην Ουάσινγκτον και έκανε ρεκόρ καριέρας βρίσκοντας τον στόχο επτά φορές σε προσπάθεια για τρίποντο.

Συγκεκριμένα τελείωσε το ματς έχοντας 24 πόντους με 1/5 δίποντα, 7/9 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Δείτε το επιθετικό του «κρεσέντο»

Herro career-high 7 threes @raf_tyler pours in 25 PTS and a @MiamiHEAT rookie record 7 triples as MIA moves to 8-0 in OT this season! #NBARooks #HEATTwitter pic.twitter.com/3h4oXUDX10

— NBA (@NBA) January 23, 2020