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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑLos Angeles Clippers
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ΤOP 5: Κορυφή ο Λέοναρντ που κάρφωσε και άφησε... ενθύμιο στον Ντόντσιτς! (vid)

ΤOP 5: Κορυφή ο Λέοναρντ που κάρφωσε και άφησε... ενθύμιο στον Ντόντσιτς! (vid)

ΤOP 5: Κορυφή ο Λέοναρντ που κάρφωσε και άφησε... ενθύμιο στον Ντόντσιτς! (vid)

Ο Λέοναρντ κάρφωσε εντυπωσιακά, έριξε και μια ψιλή στον Ντόντσιτς και κατέκτησε την κορυφή στο TOP 5.

Mπορεί να είχαμε μόλις 1 ματς, αλλά το TOP 5 του ΝΒΑ είναι απολαυστικό.

Ο Λέοναρντ... απογειώθηκε για ένα εντυπωσιακό κάρφωμα απέναντι στον Ντόντσιτς και κατέκτησε την κορυφή.

Δείτε τις 5 καλύτερες φάσεις.

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