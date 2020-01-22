ΤOP 5: Κορυφή ο Λέοναρντ που κάρφωσε και άφησε... ενθύμιο στον Ντόντσιτς! (vid)

Mπορεί να είχαμε μόλις 1 ματς, αλλά το TOP 5 του ΝΒΑ είναι απολαυστικό.
Ο Λέοναρντ... απογειώθηκε για ένα εντυπωσιακό κάρφωμα απέναντι στον Ντόντσιτς και κατέκτησε την κορυφή.
Δείτε τις 5 καλύτερες φάσεις.
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΑΕΚ -
ΟΦΗ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΜΠΕΡΝΛΙ -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
ΑΕΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΒΕΡΤΟΝ 2vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 2
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΑΕΚ -
ΟΦΗ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΜΠΕΡΝΛΙ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 107vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 110
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ -vs
GALATASARAY -
RYTAS -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
JOVENTUT BADALONA -vs
ΤΟΦΑΣ -
NEPTUNAS -vs
ΒΟΝΝΗ -
GAZIANTEP -vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -
FILOU OOSTENDE -vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -vs
ΟΡΤΕΖ -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
ΑΕΚ -
SIG STRASBOURG -vs
SASSARI -
ΙΜΠΙΖA ΕΙΒΙΣΑ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΕΛΤΣΕ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΧΙΡΟΝΑ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΛΟΓΚΡΟΝΕΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΣΟΣΙΕΔAΔ -vs
ESPANYOL -
CD UNIONISTAS -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
TENERIFE -vs
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -
LIVE
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 3vs
NYIREGYHAZA 1
LIVE
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΤΕΑ ΚΛΟΥΖ 1vs
STICLA ARIESUL TURDA 4
LIVE
ΤΣΕΡΤAΝΟΒΟ 0vs
ΑΚΤΟΜΠΕ 0
LIVE
ΜΠΕΝΤΛΕΙΧ ΓΚΡΙΝΣ 2vs
BULLEEN LIONS 0
LIVE
SAMUT PRAKAN CUSTOMS 2vs
BANGKOK FC 0
ΤΕΛΙΚΟ
ENERGETIK 0vs
ΙΣΛΟΧ 0
BOTEV IHTIMAN -vs
SEPTEMVRI SIMITLI -
BLUE EAGLES -vs
WESTERN STRIKERS -
ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ -vs
SLOVAN LIBEREC II -
ΜΠAΝΙΚ ΟΣΤΡAΒΑ -vs
ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ -
ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ -vs
ΧΡΟΥΝΤΙΜ -
LIPTOVSKY MIKULAS -vs
ΤΡΙΝΕΚ -
ΡΑΓΙΟΝΓΚ -vs
SISAKET -
ΣΠAΡΤΑ ΠΡAΓΑΣ -vs
ΖΙΧΛAΒΑ -
ΜΠΟΧΟΥΜ -vs
KFC UERDINGEN 05 -
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣΝΟΒΙΕΤΣ -vs
ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ -
ΓΕΝΙΣΕΙ ΚΡΑΝΣΟΓΙAΡΣΚ -vs
KF GJILANI -
ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ -vs
ΜΟΤΟΕ ΛΟΥΜΠΛΙΝ -
ΤΣΙΑΝΓΚΡAΙ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΣΑΙΝAΤ -
ΣΛAΒΙΑ ΜΟΖΙΡ -vs
SPUTNIK -
ΛΟΝΤΖ -vs
ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΓΚAΝΣΚ -
ΤΟΥΖΛΑ ΣΙΤΙ -vs
ZVIJEZDA GRADACAC -
ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ -vs
ΣΠAΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠΟΤΙΤΣΑ -
ΣΕΝΙΤΣΑ -vs
DUBNICA -
ΡAΝΤΕΡΣ -vs
ΒΕΝΤΣAΙΣΕΛ -
ΝΤΟΥΝΑ ΑΖΦAΛΤ -vs
KECSKEMETI TE -
SLAVIA PRAHA -vs
ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛAΜΠΕΜ -
BUDUCNOST PODGORICA -vs
ΠΟΝΤΓΚΟΡΙΤΣΑ -
ΧAΙΝΤΕΝΧΑΙΜ -vs
AUSTRIA LUSTENAU -
ΠΟΠΡΑΝΤ -vs
TATRAN PRESOV -
ΠΟΛΚΟΒΙΤΣΕ -vs
PIAST ZMIGROD -
GYIRMOT -vs
ΣΕΡΕΝΤ -
ZLATE MORAVCE -vs
BANSKA BYSTRICA -
ΜΕΝΤΙΜΟΥΡΓΚΕ ΚAΚΟΒΕΤΣ -vs
ΒΑΡΑΖΝΤΙΝ -
ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ -vs
ΒΕΡΛ -
SV GUNTAMATIC RIED -vs
ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒAΤΕΝΣ -
ΚΡΑΚΟΒΙΑ -vs
ΠΑΡΤΙΖAΝ -
ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ -
FK SOCHI -vs
SKN ST. POLTEN -
ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ -vs
ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛAΒΑΣ -
ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ -vs
FK ΒAΡΝΣΝΤΟΡΦ -
ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ -vs
MIESZKO GNIEZNO -
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ -vs
ΑΡΤΜΕΝΤΙΑ -
ΤΡΕΝΤΣΙΝ -vs
ΓΚΟΡΝΙΚ ΖAΜΠΡΖΕ -
ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ -vs
ΚΕΣΛΑ -
ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ -vs
ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΟΝΕΤΣΚ -
ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ -vs
SILEKS KRATOVO -
ΟΝΤΕΝΣΕ -vs
ΧΕΛΣΙΝΜΠΟΡΓΚ -
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ -vs
FK ΒΟΖΝΤΟΒΑΤΣ -
ΝΤΟΥΝΑ ΑΖΦAΛΤ -vs
KELEN SC -
ΣΠΑΡΤAΚ ΤΡΝAΒΑ -vs
ΜΠΟΤΟΣAΝΙ -
ΝΤΟΥΜΠΡAΒΑ -vs
DUGO SELO -
ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ -vs
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ -
ΝΤΟΜΖAΛΕ -vs
ΜΠΟΥΝΤΑΦΟΚΙ -
ΡΙΕΚΑ -vs
NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ -
ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ -vs
ΑΣΤΡΑ ΓΚΙΟΥΡΓΚΙΟΥ -
ΣΤΕAΟΥΑ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ -vs
ΓΕΟΝΜΠΟΥΚ -
ΝΤΑΝΤAΛΚ -vs
ΚΛΟΥΖ -
ΚΡΑΣΝΟΝΤAΡ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ -
ΤΕΠΛΙΤΣΕ -vs
ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ -
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ -vs
ΒAΣΑΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ -
ΧΑΝAΚΑ ΣΛAΒΙΑ ΚΡΟΜΕΡΙΖ -vs
ΒΙΣΚΟΦ -
ΜΟΥΡΑ -vs
ΜΠΕΛΤΙΝΣΙ -
NK SESVETE -vs
ZAGOREC -
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 2 -vs
ΣΤΙΝΜΠΑΧ 1921 -
ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ -vs
ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ -
ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ -vs
B 93 ΚΟΠΕΓΧAΓΗ -
ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ -vs
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ -
ΞΑΜAΞ -vs
CHAUX-DE-FONDS -
ZFC ΜΕΟΥΣΕΛΒΙΤΖ -vs
EINHEIT RUDOLSTADT -
KAPFENBERGER SV -vs
ΝΤΡAΣΜΠΟΥΡΓΚ -
DUISBURGER SV 1900 -vs
VELBERT -
ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ -vs
DESAMPARADOS -
DERRY CITY -vs
ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ -
LIVE
JORDAN THOMPSON 0vs
ΦΟΝΙΝΙ ΦAΜΠΙΟ 0
LIVE
ΚΡΑΙΝΟΒΙΤΣ ΦΙΛΙΠ 0vs
ΦΕΝΤΕΡΕΡ ΡΟΤΖΕΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KRISTYNA PLISKOVA 1vs
HEATHER WATSON 2
ΤΕΛΙΚΟ
KRAJICEK/SKUGOR 2vs
JEBAVY/ZELENAY 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΧAΡΜΑ ΑΣΤΡΑ 0vs
ANETT KONTAVEIT 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΕΡΓΚΕΣ ΤΖΟΥΛΙΑ 2vs
ΜAΡΤΙΤΣ ΠΕΤΡΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
SARA SORRIBES TORMO 2vs
VERONIKA KUDERMETOVA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΝΤΟΣΑ ΓΚΙΜΠΕΡΤ ΠAΟΥΛΑ 0vs
ΚΒΙΤΟΒΑ ΠΕΤΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CARLA SUAREZ-NAVARRO 2vs
ΣΑΜΠΑΛΕΝΚΑ ΑΡΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHAN/CHAN 2vs
KALASHNIKOVA/KATO 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΒΛΙΟΥΤΣΕΝΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤAΖΙΑ 2vs
ΣΤΟΓΙAΝΟΒΙΤΣ ΝΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΖAΚΑ ΝΑΟΜΙ 2vs
ΖΕΝΓΚ ΣΑΙΣAΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DANIELL/OSWALD 0vs
GRANOLLERS/ZEBALLOS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΝΓΚ ΣΟΥAΙ 2vs
ΜΑΚΝAΛΙ ΚAΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
IGA SWIATEK 2vs
ΜΠAΜΠΟΣ ΤΙΜΕΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡAΝΚΙΣ ΡΙΚAΡΝΤΟ 1vs
ΚΟΥΕΡΙ ΣΑΜ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΤAΟΥΝΣΕΝΤ ΤΕΙΛΟΡ 2vs
JESSICA PEGULA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙ ΑΝ 0vs
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
E. ALEXANDROVA 2vs
BARBORA KREJCIKOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΣΚΕ ΑΛΙΣΟΝ 2vs
ΖΧΟΥ ΛΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
GILLE/VLIEGEN 2vs
ANDUJAR/LOPEZ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KRAWIETZ/MIES 0vs
BUBLIK/KUKUSHKIN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ROJER/TECAU 2vs
INGLOT/QURESHI 1
ΤΕΛΙΚΟ
CAROLINE WOZNIACKI 2vs
ΓΑΣΤΡΕΜΣΚΑ ΝΤΑΙAΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΛΑ ΓΚΟΥΙΝΤΟ 3vs
ΜΠΑΡΕΡΕ ΓΚΡΕΓΚΟΙΡΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
AREVALO/O'MARA 2vs
DELLIEN/LONDERO 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΡΤΙ ΑΣΛΕΙ 2vs
POLONA HERCOG 0
ΤΕΛΙΚΟ
ONS JABEUR 2vs
ΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΡΟΛAΙΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
INGLIS/MCPHEE 2vs
KICHENOK/YANG 0
ΤΕΛΙΚΟ
CORI GAUFF 2vs
SORANA M. CIRSTEA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΒΑΝΣ ΝΤAΝΙΕΛ 0vs
ΝΙΣΙΟΚΑ ΓΙΟΣΙΧΙΤΟ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡ ΜΠΕΝΟΥA 2vs
ΤΣΙΛΙΤΣ ΜAΡΙΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΤΕΝΣ ΕΛΙΖ 2vs
ΚΟΒΙΝΙΤΣ ΝΤAΝΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΒAΡΤΖΜΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 3vs
A. DAVIDOVICH FOKINA 0
ΤΕΛΙΚΟ
KING/MCHALE 1vs
PERA/VORACOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
GREETJE MINNEN 0vs
ELENA RYBAKINA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΥΚΣΟΒΙΤΣ ΜAΡΤΟΝ 3vs
ΣΙΝΕΡ ΓΙAΝΙΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DAVIS/GOLUBIC 2vs
AIAVA/CABRERA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΙΤΣΙΠAΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1vs
ΚΟΧΛΣΡAΙΜΠΕΡ ΦΙΛΙΠ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MOLTENI/NYS 2vs
BOLT/EBDEN 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΤΟ ΤΑΤΣΟΥΜΑ 0vs
ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ ΝΟΒΑΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
BRADY/DOLEHIDE 2vs
MELICHAR/XU Y. 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΕΤΙΝΙ ΜΑΤΕΟ 2vs
ΣΑΝΤΓΚΡΕΝ ΤΕΝΙΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
KONTINEN/STRUFF 2vs
SEPPI/SONEGO 0
ΤΕΛΙΚΟ
ELLIS/POPYRIN 0vs
DODIG/POLASEK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΛ ΤΟΜΙ 3vs
ΝΤΙΜΙΤΡΟΦ ΓΚΡΙΓΚΟΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BEDENE/BEHAR 0vs
DELBONIS/MAYER 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚAΡΙΝ ΚΡΙΣΤΙΑΝ 0vs
ΡAΟΝΙΤΣ ΜΙΛΟΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
WANG QIANG 2vs
FIONA FERRO 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΜΠΙΝΟ ΝAΟ 0vs
ΣAΚΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
DOI/NICULESCU 2vs
KALINSKAYA/PUTINTSEV 1
ΤΕΛΙΚΟ
SHARAN/SITAK 2vs
CARRENO-BUSTA/SOUSA 0
ΤΕΛΙΚΟ
CECCHINATO/DJERE 0vs
KOOLHOF/MEKTIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
KUZMOVA/SASNOVICH 2vs
BOZOVIC/MARSHALL 1
ΤΕΛΙΚΟ
MUHAMMAD/SANTAMARIA 2vs
HON/SANDERS 1
ΤΕΛΙΚΟ
COLLINS/ROSOLSKA 2vs
KOZLOVA/LINETTE 1
ΤΕΛΙΚΟ
FOURLIS/RODIONOVA 2vs
FICHMAN/LISTER 0
ΤΕΛΙΚΟ
GUCCIONE/REID 2vs
LOPEZ/RAMOS-VINOLAS 0
ΤΕΛΙΚΟ
PURCELL/SAVILLE 2vs
RUBLEV/VASILEVSKI 0
ΤΕΛΙΚΟ
PEERS/VENUS 2vs
NIELSEN/PUETZ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΛΜAΝΣ ΜΑΡΚ 0vs
ΛAΓΙΟΒΙΤΣ ΝΤΟΥΣΑΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΥΡΚΑΖ ΧΟΥΜΠΕΡΤ 0vs
ΜΙΛΜΑΝ ΤΖΟΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
KECMANOVIC/RUUD 1vs
KLAASEN/MARACH 2
ΤΕΛΙΚΟ
BRYAN/BRYAN 2vs
BOPANNA/UCHIYAMA 1
ΤΕΛΙΚΟ
TAMARA ZIDANSEK 0vs
SERENA WILLIAMS 2
ΜΟΧ ΜAΙΚΛ 1vs
R. BAUTISTA AGUT 1
ΚΙΣ ΜAΝΤΙΣΟΝ -vs
ΡΑΣ ΑΡAΝΤΞΑ -
Ο Λέοναρντ κάρφωσε εντυπωσιακά, έριξε και μια ψιλή στον Ντόντσιτς και κατέκτησε την κορυφή στο TOP 5.
Mπορεί να είχαμε μόλις 1 ματς, αλλά το TOP 5 του ΝΒΑ είναι απολαυστικό.
Ο Λέοναρντ... απογειώθηκε για ένα εντυπωσιακό κάρφωμα απέναντι στον Ντόντσιτς και κατέκτησε την κορυφή.
Δείτε τις 5 καλύτερες φάσεις.